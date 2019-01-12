高雄觀光局邀25男跳愛河 網嗆：先把「這個人」丟下去

2019-01-12 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕為了推廣愛情產業鏈，高雄市政府觀光局又有新點子！規劃結合愛河沿線各飯店業者，推出「一生一世」1314愛情日活動，其中，2月主題是「墜入愛河」，高市府準備邀集25位想示愛的男性跳入愛河。對此，網友狂酸高雄市觀光局，「打算透過負面新聞行銷高雄嗎」，更嗆，「先把高雄市長韓國瑜丟下去」！

高雄市觀光局長潘恆旭說，愛情產業鏈將推出「一生一世」1314愛情日活動，當天會邀請25名想要示愛的男性，一邊大聲對愛人說「我愛你」，一邊跳入愛河。他也說，觀光局已接到許多愛侶來電想要報名，但活動僅限25對、50名情侶參加，而且只有男性可以跳河，女性只要負責在岸上感動鼓掌即可。

至於媒體詢問愛河水是不是有不乾淨的問題？潘恆旭說，河水含菌量是可檢驗的，他更說，人們為了愛，「墓仔埔也敢去」，現在愛河水不乾淨也敢跳，可能成為另一個賣點！他也強調，會讓跳河民眾穿救生衣，一上岸就快速洗澡更衣，並透露，目前高雄市議員邱于軒夫婦已決定報名，他自己也會「情義相挺」，一起陪跳。

對此，網友紛紛無奈地說，「老天爺阿，選了個馬戲團來治理高雄」、「韓國瑜可以選些正經的人進入團隊嗎」、「請更正，是跳金銀河好嗎？」、「讓我們繼續看笑話」、「綜藝團隊，就只是做綜藝節目」；也有網友不滿嗆說，「如果要把市長丟下去我是支持的」、「先把韓國瑜丟下去啦」！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/