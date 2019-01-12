選舉沒挺自家人 時力黨員大會否決處置曾威凱

2019-01-12 17:30

〔記者何玉華／新北報導〕時代力量今（12）日舉行黨員大會討論黨章修改相關事宜，在提案討論中，有黨員針對桃園市黨部主委曾威凱在九合一選舉期間公開支持黨外參選人一事，要求中央黨部處置或表態，並制定相關規範；經討論後，在多元價值及制度未建立前不該處置占上風，提案被多數否決。

曾威凱在出席會議前受訪表示，尊重黨員想法，黨員大會怎麼處理就怎麼處理。

時代力量在九合一選舉期間，在士林北投提名太陽花學運發言人、前黨產會助理黃郁芬出戰，但桃園市黨部主委曾威凱在臉書公開發文呼籲「士林北投的朋友，請毫無懸念、唯一支持11號王奕凱」。

討論過程中，雖有多人表示不認可曾威凱的作法，但認為法律不溯及既往；在事前沒有訂定相關規則之前，沒有任何黨紀之前，認為不需要處置，但未來應該要有規定可遵循。

時力提名的士林北投議員參選人黃郁芬最後發言表示，這次是時代力量第一次參與市議員選舉，她個人反對進行任何的懲處、道歉，但其中的過程，希望未來不要重蹈覆轍，有更多明確的紀律、按部就班的形式，能夠更精進。

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