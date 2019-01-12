王義川期待質詢林佳龍 「畫面應該很精采！」

2019-01-12 17:02

〔記者黃鐘山／台中報導〕前台中市長林佳龍接任交通部長，參選立委的子弟兵王義川今日表示，以林部長對台中交通規劃與願景的了解，他未來進到立法院，會與林部長更緊密合作。他也笑說，把阿川送進立法院，王義川質詢林佳龍的畫面應該很精采！

北區北屯區立委候選人王義川今天再度來到東興市場徒步掃街拜票，沿途獲得民眾熱情的加油歡迎，還有支持者與王義川自拍。有民眾認出他曾任交通局長，主動上前打氣，更表示廢除BRT是正確的選擇，現在台灣大道的優化公車班次跟路線都方便許多。

市場裡跟著阿嬤出來買菜的小朋友比出3號手勢，開心地為王義川加油，許多民眾也熱情回應「這票一定是你的，你一定要選上！」「阿川凍算！繼續拚，要加油！」也有攤商熱情地送上象徵好彩頭的白蘿蔔，要預祝他高票當選。

王義川說，再次來到東興市場和大家互動，有明顯感受到自己知名度、支持度上升，也讓他非常開心，有信心繼續打拚贏得最終勝利。

對於林佳龍將接任交通部長，王義川說，經過各界的關心勸進，林部長勇於承擔責任接任交通部長令人敬佩，以林部長對於台中交通建設的了解及願景規劃，相信市民都有很深的期待，必定能夠對於台中的交通發展有更大的助益。

王義川強調，未來若有機會進到立法院，會和林部長一起打拚，台中的交通建設也必定能夠有更緊密的結合。他也笑說，請大家把阿川送進立法院，可以期待立委王義川質詢部長林佳龍，應該會相當精采。

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