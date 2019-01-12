《來去高雄》3天1.8萬個讚 網友諷：白冰冰仍超高人氣

2019-01-12 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕藝人白冰冰砸50萬替高雄拍攝的MV《來去高雄》在9日上線，卻遭抓包她擅剪已故導演齊柏林遺作及5部宣傳高雄觀光的舊片，引起不小批評。有網友發文諷刺，影片短短3天已突破1.8萬個「讚」，但「倒讚」卻已破2.4萬，「賀喜白冰冰依然超高人氣」。

今（12日）天中午近1點有網友在PTT八卦板發文表示，「今年一月九號上傳的《來去高雄》MV，短短三天已經突破1.8萬個『喜歡』了，這是我們高雄的美景，賀喜白冰冰依然超高人氣」。但其實網友是在諷刺，雖然《來去高雄》MV「按讚」次數達到1.8萬，但「倒讚」卻達到2.4萬，超越「按讚」次數，所有負評言論早已刪光，甚至留言的功能也已經停用。

文章一出網友也紛紛留言酸，「扣掉1.8萬，還有87萬多韓粉還沒按讚」、「全不想點來污辱我的電腦」、「點閱率高，成功讓世界看到高雄，我住火星的朋友都想來了」、「看完影片不覺得想去玩怎麼會降子 好像沒啥特別的」、「讚的越多 臉丟的越大 可憐高雄」、「看完就知道高雄的又老又窮怎一回事」。

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