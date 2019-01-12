連勝文喜報「下高鐵就遇高雄看屋團」 遭網友一句話酸爆

2019-01-12 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後，千方百計想要替高雄「拚經濟」，國民黨中央委員連勝文昨（11日）南下高雄同韓國瑜出席活動時，也聲稱自己一下高鐵就遇到自稱「高雄看屋團」的遊客，令他欣喜直呼「感覺高雄的氣氛真的不一樣了」！對此，網友則冷酸「高雄炒房團來了」。

綜合媒體報導，昨日「兩岸暨跨境創新創業交流協會年度大會（CIEA）」首度移師高雄舉辦，會中不僅市長韓國瑜到場，表示拚經濟是市政府現在最重要的任務，呼籲在場年輕企業家們「來高雄越早，賺得越多」；以榮譽顧問的身份參與大會的連勝文也稱「高雄的氣氛真的不一樣了」。

他指出，自己一下高鐵就看到一大群來自中、北部，號稱是「高雄看屋團」的遊客，連勝文認為，擺脫沉重的意識形態枷鎖後，相信高雄在全力興利的新市府團隊努力下，必定可以展翅高飛。

對此，網友則痛批「連勝文還不知道年輕人最討厭的就是炒房嗎」！其他網友也紛紛留言酸「高雄炒房團來了」、「炒房開始了，年輕人等死囉」、「為何炒房=景氣好？」、「請正名垃圾炒房團」、「整天都是這種吹噓新聞 真的蠻可悲的」、「之前靠邀沒錢在縮衣節食 現在有錢買房 奇蹟」。

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