國民黨批口譯哥空降領高薪 反被溫朗東一句話嗆爆

2019-01-12 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮機要、「口譯哥」趙怡翔，將任駐美代表處政治組長，遭質疑空降領高薪。但名嘴溫朗東直言，機要進用這個制度從蔣經國時代就有，「國民黨要是覺得這套制度不合理，有14年的時間可以改。」

溫朗東今天在臉書發文表示，親中藍營媒體可以將口譯哥議題吵到現在，真的是在挑戰低能的極限。他隨後談起機要進用，這個制度從蔣經國時代就有，而且蔣家的年代他要用誰，誰敢擋？溫朗東認為，2002年陳水扁當總統就通過「各機關機要人員進用辦法」，在泛藍長期立院多數一直到2016年，也沒看過國民黨要限縮機要人員的進用。

溫朗東表示，趙怡翔機要進用去駐美代表處，目前來看一切按照法律制度規範，「國民黨要是覺得這套制度不合理，有14年的時間可以改。」他質疑國民黨過去不改，自己用得開心，現在才來鬼吼鬼叫，莫名其妙。

溫朗東質疑國民黨，國民黨在執政時機要制度照用，也沒做出甚麼成效，現在又試圖激起「口譯哥一夕登天」的群眾惡感，讓他覺得荒謬至極。

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