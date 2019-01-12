美眾議員夏波籲美政府：重新思考對一中政策的支持

2019-01-12 15:26

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國領導人習近平日前拋出對台的一國兩制說法，引發國內外關注，美日歐等多國議員出面聲援我國。美國眾議員夏波11日投書華盛頓觀察家報，譴責習近平對台威脅，同時建議美國政府，在國會新會期的開始之初，應重新思考對一中政策的支持。

夏波在投書中表示，中國領導人習近平在新年談話中，因堅持台灣應在中國的條件之下和中國統一製造了一場風暴。習近平以為他的訊息會壓過蔡英文總統的新年談話，但卻適得其反。夏波說，習近平對台聲張主權並堅持統一是建立在一中原則的基礎之上。這個原則替習近平的主張鋪路，強調統一是必然的，且「台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的」；他認為，「習近平應該放棄這樣的想法」。

若非中國霸凌 國際早視台灣為正常國家

夏波在投書中表示，身為台灣連線小組的發起人以及前眾議院外交委員會亞太小組主席，他是台灣人民的老朋友，他尊敬台灣以及其獨立事實，而非習近平。夏波說，這些事實包含台灣具備作為自主以及主權獨立國家條件的要素，他強調，這是為何他長期主張台灣是一個國家，「若非中國持續霸凌國際社會，所有國家早就會把台灣視為一個正常國家」。

夏波同時建議美國政府，國會新的會期已經開始，這是美國重新思考對一中政策支持、更加擁抱他長期支持的6項保證的時候了。國會以及川普政權應更加強硬地主張台灣當局是一個蓬勃發展民主政體的正當代表。夏波說，他認為應該鼓勵台海兩岸以不設前提的方式進行對話，美國應該公開承諾並保證台灣的未來應該在包含台灣人民同意的方式下以和平手段解決。

台灣未來應由其人民決定 而非習與黨羽

夏波強調，「台灣的未來應該由其人民決定，而非習近平以及他的共產黨黨羽」。

FAPA會長郭正光說，一中原則是奇怪且不理性的宣稱。畢竟中華人民共和國自1949年建國以來從未對台灣有任何實質控制。這是美國政府積極挑戰一中原則並思考對一中政策支持的時候了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/