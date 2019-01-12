忽訪里長地方懷疑重返政壇 前立委謝國樑說…

2019-01-12 14:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨前立委謝國樑要重返政壇、投入立委選舉嗎？謝國樑1月9日在沒有事先通知的情況下，出現在基隆市新西里里長陳漢昭老婆的慶生會，讓陳漢昭嚇一跳，外界揣測謝國樑是否要投入2020基隆市區域立委選舉？

謝國樑受訪時表示，「目前應該是不會，但是幫忙協助整合」；陳漢昭也表示，當天他有詢問謝國樑怎麼突然出現，是否要選明年立委需要幫忙，謝國樑則說，沒有啦！剛好人在台灣又有空，想說過去選舉多靠里長幫忙，特地來說聲謝謝，如此而已。

九合一大選剛落幕，2020年立委選舉隨之而來，基隆僅1席立委席次，藍綠目前至少7人有意爭取，民進黨現任立委蔡適應已確定要拚連任。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/