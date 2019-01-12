蘇貞昌第二天新閣布局 吳澤成、唐鳳等多人留任

2019-01-12 14:13

〔記者李欣芳／台北報導〕在蔡英文總統昨天宣布前行政院長蘇貞昌組閣後，據悉，蘇貞昌今天一大早即展開第2天的新內閣人事徵詢，他今天徵詢多位內閣閣員留任，包括上午致電政務委員兼工程會主委吳澤成，對方同意留任，另外，政務委員唐鳳、吳政忠也留任。

而為穩定人事與財主制度，經徵詢主計總處主計長朱澤民與人事行政總處人事長施能傑後，兩人也都同意留任。

由於吳澤成是蘇貞昌台北縣長任內的老部屬，2人相當熟識，蘇因此上午直接致電吳澤成，請對方繼續為新內閣效力，至於政務委員唐鳳同意留任後，也將繼續協助政府發展新創與數位相關政策。

蘇貞昌新內閣人事布局目前確定的內閣成員，包括行政院副院長由前立委陳其邁出任、秘書長由前台南市代理市長李孟諺接任，以及行政院副秘書長何佩珊留任。前台中市長林佳龍出任交通部長、教育部長由科技部長陳良基轉任；內政部長徐國勇留任。

新舊內閣將在下週一交接，此外，財金部會4首長也都全部留任，包括國發會主委陳美伶、財政部長蘇建榮、經濟部長沈榮津、金管會主委顧立雄。

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