沼田幹夫：盼兩岸能透過對話和平解決問題

2019-01-12 17:55

〔記者彭琬馨／台北報導〕日本台灣交流協會代表沼田幹夫昨出席台灣日本人會暨台北市日本工商會新年會致詞時表示，日台關係的穩定與發展對日台雙方而言極爲重要，期望台海能維持和平與穩定。「日方強烈期盼，兩岸問題能透過當事者間的直接對話和平解決」。

沼田幹夫在會中也說，台灣去年九合一選舉同時舉辦的公投，也包含日台間的課題，持續禁止日本福島等五縣市食品進口的公投結果，令人感到遺憾，但今後日方仍不改方針，將鍥而不捨地持續提出訴求，希望台灣的朋友能了解日本食品的安全性。

沼田幹夫表示，2016年5月蔡總統執政後，日台雙方努力充實並擴大以青少年為主的人員交流，這個政策的實施在去年有了顯著的成效。來台進行學習之旅的日本學生人數增加，此外，高中生留學計畫、支援日本語教育的「日語合作夥伴」事業以及打工度假制度等各種交流計劃密切地執行，確實地加深了日台間的相互理解。

沼田幹夫也提到，今年日台間亦將可能出現各種懸案。另一方面，日台雙方的合作計劃也相當豐富，例如離岸風力發電、太陽能發電、鐵路電氣化事業等領域，期望深化日台相互合作，並且當合作領域上產生問題時，能共同揮汗解決問題。

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