竹縣立委選區劃分「竹北剖半」 地方傻眼

2019-01-12 13:38

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕中央選舉委員會昨發布第10屆立法委員選舉台中市、台南市、高雄市、新竹縣及屏東縣選區變更公告，其中從應選1席增為2席的新竹縣，選區劃分將竹北市一分為二，和新竹縣選委會原先提出的建議方案不同，讓地方傻眼。

中選會公告的新竹縣選區劃分方式，第一選區為新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉及竹北市尚義、崇義、大義、大眉、新港、白地、麻園、聯興、新庄、溪州、新國、新社等里，第二選區為竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉及竹北市的其他19里。

兼任新竹縣選委會總幹事的縣政府民政處長吳聲祺說，去年縣選委會依照地理環境、人口、面積、行政區域、都市化程度等整合地方意見後，向中選會提出選區劃分建議案，把竹北市、新豐鄉、湖口鄉劃分為第一選區，竹東鎮等其他10個鄉鎮劃為第二選區。

「竹北市西區選一個立委，東區選另外一個，這也太奇怪了吧！」由於新竹縣過去歷次立委選舉的選區劃分，從未有過將特定鄉鎮市分為兩區的前例，所以不少地方人士獲悉中選會公告的方案後大為傻眼，也紛紛揣測這對哪個政黨或派系比較有利。

新竹縣現任立委林為洲說，據他瞭解，中選會認為新竹縣原先提出的方案，第一選區的人口數約31萬人、第二選區約21萬人，比例相當懸殊，所以把人口數最多的竹北市一分為二，再搭配調整鄰近鄉鎮來平衡2個選區，這雖然讓地方驚訝，但也只能尊重。

吳聲祺說，立委選區劃分是中選會的權責，縣選委會只有建議權，如今已經公告，只能設法調整選務作業來配合。

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