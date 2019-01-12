侯友宜籲蘇貞昌 建設不分黨派、支持修改財劃法

2019-01-12 13:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕2018新北市長選戰由侯友宜當選，對手蘇貞昌如今回鍋行政院長，侯友宜今天表示，他不會擔心蘇貞昌卡藍營直轄市的預算，他也期盼蘇貞昌，要記得選舉時對新北市的政見，「建設是不分任何黨派，大家要齊心合作」，他也請蘇貞昌支持修改「財政收支劃分法」，給新北市更公平的待遇。

侯友宜今天視察淡水輕軌及淡北快速道路路線，被問到侯友宜參加第一次的行政院會時，曾向中央爭取中央統籌分配稅款、還有三環六線預算等，會不會希望蘇貞昌接任院長，給新北市更多補助？侯友宜表示，老縣長非常了解新北市所碰到的財政不公平狀況，新北市人均預算4萬元，跟台北市的人均預算6.4萬元差很多。

他呼籲蘇貞昌應以公平態度來對待新北市，對於新北市未來整個軌道建設發展，攸關新北市未來城市風貌改變，包括未來要做的五股、泰山輕軌或是深坑輕軌，以及淡江大橋的八里輕軌，相信蘇貞昌都瞭若指掌，知道新北市的需求。

侯友宜也指出，選舉時蘇貞昌提政見要在板橋火車站旁、文化部土地興建親子體驗博物館，他提的要蓋創意科技影音樂園，其實兩者大同小異，希望蘇貞昌繼續支持開發案，能夠帶動新北市經濟，讓民眾有休閒娛樂的地方，相信老縣長也樂觀其成，共同創造新北市的繁榮。

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