蘇貞昌回鍋當行政院長 侯友宜這麼看！

2019-01-12 13:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天被問到怎麼看老縣長蘇貞昌回鍋當閣揆，侯友宜展現氣度表示，蘇貞昌是老長官，蘇當年做行政院長，侯友宜做警政署長，一起攜手合作為台灣的治安努力過，「非常恭喜他、也祝福他又再度回鍋當行政院長」，更希望蘇貞昌在競選期間提出對新北市的建設政見，能繼續為新北市民付諸實現。

蘇貞昌參選2018年新北市長選舉，雙方劍拔弩張，蘇貞昌最後以29萬票差距落敗，但因為表現認真受肯定，在賴清德請辭行政院長後，蘇貞昌又被總統蔡英文請出來擔任閣揆，外界褒貶不一。

侯友宜今天上午視察淡水輕軌及淡北快速道路計畫時，被問到會不會覺得民進黨在敗選之後都越爬越高？侯友宜說，選舉都是一時的，選過就好，大家都要向前看，「所以誰來當行政院長我都是祝福的」，更重要的地方與中央要合作，來為新北市打拚、為台灣打拚，所以他對老縣長回去當院長，覺得蠻開心的，兩人再續前緣，再度攜手合作為新北市來努力。

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