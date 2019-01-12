綠營傳「蔡賴配」形成 朱立倫：只關心自己強不強

2019-01-12 13:03

〔記者施曉光／台北報導〕針對外傳綠營2020「蔡賴配」已經形成，宣布參選總統的前新北市長朱立倫今天中午出席「鉅盛國際物流公司尾牙」活動前受訪表示，民進黨派系複雜，沒有經過一番廝殺，不會知道最後的結果，因此現在說什麼配還太早了一點，未來民進黨還會有一番派系競逐的過程。

對於媒體追問，「蔡賴配」是否是強的對手？朱立倫則說，不用擔心別人怎麼樣，關心自己強不強才比較重要。

對於藍軍立委諷刺蘇貞昌內閣是「敗戰者內閣」，綠營立委反酸朱立倫2016大選慘敗3百多萬票，是否也不適合參選總統，朱立倫回應表示，每一次失敗都要反省，3年多前他的慘敗，是人生一次非常大的挫折，也是自我反省的最好機會，他感謝民眾給他鼓勵，也謝謝民進黨立委不管是酸他、罵他或鼓勵他，都謝謝這些人給他一個反省的機會。

此外，朱立倫也說，包括即將組閣的蘇貞昌與內定副行政院長陳其邁、交通部長林佳龍，都有其長才與能力，今天這些人願意為國家服務是好事，他希望內閣能做好，因為做不好，倒楣的是全台灣人民。

朱立倫表示，蘇貞昌是「強力投手」，但不管蘇用何種投法，都不要忘了今天要讓人感覺會是一個有執行力的內閣，而不是充滿殺氣的內閣，不是選舉的戰鬥內閣。

他強調，現在民眾需要的不是直球對決的內閣，不斷殺殺殺、衝衝衝的內閣，而是能夠團結全民、解決問題、改善台灣經濟困境的內閣。

他還提醒蘇貞昌，過去3年來只要是藍營執政縣市，真的就像「二等公民」待遇一樣，爭取建設、經費都非常困難，呼籲蘇貞昌去了解一下，既然九合一已經選完，他不敢期待蘇貞昌特別善待國民黨的執政縣市長，但至少要公平對待台灣各縣市的所有民眾。

有關黨務人士指稱，先進民主國家的政黨初選都沒有採用全民調，過去公開要求應採全民調的朱立倫則回應，過去這麼多年來，國民黨不斷改革，最希望的就是有一個公平、透明、公開，能讓大家接受的機制，爭取勝選，黨中央怎麼說他沒意見，只希望大家能爭取更多民眾的支持，不要在過程中讓民眾失望。

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