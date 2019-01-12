前藍委看新內閣：誰沒失敗過？ 換新人卻做舊事就難救

2019-01-12 12:46

〔記者陳昀／台北報導〕準行政院長蘇貞昌預計下週一就任，陳其邁、林佳龍也可望入閣，被立院國民黨團批評是「敗選者聯盟」；對此，國民黨前立委孫大千在臉書發文指，失敗並不可恥、落選也不丟臉，誰沒經歷過？但他也批評，換了新人卻做舊事，那就神仙難救了。

孫大千表示，失敗並不可恥，誰沒有失敗過？落選也並不丟臉，政治人物難免落選；然而，改組並不一定會「改變」，也不見得能「改革」。

孫大千指出，「換人」的目的，其實是為了「換腦袋」，可是如果所有人選都在自我感覺良好的「同溫層」中，那麼，不管換誰，做法恐怕不會有太大不同，這也是為什麼藍綠在大敗之後的改組，往往無法避免下一次崩盤式的挫敗。

孫大千表示，「失敗者聯盟」的組合有時候未必是一件壞事，如果失敗者們能夠在敗選之後深刻體認到失去民心的原因，痛定思痛、全面轉型，那麼「失敗者聯盟」也許是推動政黨全面改革升級的一個關鍵角色。

但他說，如果失敗者們在得到權力之後，立刻故態復萌、趾高氣揚，忘記從雲端跌落谷底時，和民眾共同呼吸、共同感受的經驗和角度，那麼失敗者們不但浪費了上天賜予他們一個重生再造的機會，反而將會成為親手終結民進黨的劊子手。

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