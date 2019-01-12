別笑新內閣！蔡正元諷朱立倫2016創藍營最慘痛敗選紀錄

2019-01-12 11:25

〔記者施曉光／台北報導〕表態力挺台大政治系教授、「孫文學校」總校長張亞中參選總統的前國民黨政策會執行長蔡正元，繼日前諷刺黨內「太陽」太多，會熱死人民之後，昨天深夜在臉書撰文諷刺已經宣布參選總統的藍營「太陽」朱立倫，當年「換柱」，又找搞出「軍宅案」的王如玄搭檔，所提不分區名單還引發爭議，創下藍營最慘痛的敗選紀錄，藉此呼籲黨內別急著笑民進黨政府是「敗戰者內閣」。

蔡正元指出，2016年朱立倫領軍，先換下洪秀柱，再提名王如玄，又搞出「軍宅案」，聲勢跌落谷底，而且朱立倫原先提名前國民黨立委邱毅當不分區，「軍宅案」後找邱毅出面打民進黨總統候選人蔡英文，才扭轉谷底慘狀稍穩住局面。

蔡正元接著說，「但是為國民黨突圍作戰的人，常是用完即棄的衛生紙」，隨後朱立倫自擬不分區名單，立刻踢掉邱毅，換上曾永權，整個不分區名單一公佈，朱立倫聲勢從谷底再跌到深淵。

蔡正元表示，2016創下國民黨史上總統選舉最低得票率，不分區最低得票率，這是最慘痛的敗選紀錄，藍營要自問，這個敗選陰影散去了嗎？

他提醒藍營，2016大敗的陰霾尚未散去，別急著笑2018的「敗戰者」，「先好好反思一下吧，否則藍營2020立委雖會勝選，但總統會再大敗一次。」

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