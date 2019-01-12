獨家》曾威凱選舉不挺自家人 時力黨員提案檢討

2019-01-12 10:33

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量今將舉行黨員大會討論黨章修改相關事宜。據了解，在今天將討論的提案中，有黨員提案，點名桃園市黨部主委曾威凱，在九合一選舉期間公開支持黨外參選人一事，要求中央黨部予以處置或對此表態，並制定相關規範。

曾威凱今受訪時說，尊重黨員想法，看黨員大會怎麼處理就怎麼處理，有必要時他會進一步說明。

此提案由黨員廖經隆提出，提案說明中直接指名，去年九合一選舉期間，桃園市黨部主委曾威凱基於個人立場，公開於臉書發文，呼籲「士林北投的朋友，請毫無懸念、唯一支持11號王奕凱」。

提案表示，雖黨中央開放候選人、黨員各自支持不同縣市首長候選人，但時力在士林北投有提名候選人，曾威凱卻公開反對自家人，並透過個人影響力對外拉票，「意圖使本黨於該選區落敗」，若未來有總統、縣市長提名，黨公職卻在外挺黨外人士，時代力量「何必組黨」？直言時力是有核心價值的政黨，不應因私人恩怨或個人意見相左公開反對，批評「此風不可長」，要求黨中央應制定相關規範，約束黨員、幹部對提名候選人的反對意見；提案同時也要求黨中央對曾威凱的行為予以處置。

時代力量在九合一選舉期間，在士林北投提名太陽花學運發言人、前黨產會助理黃郁芬出戰，並曾多次與台北市長柯文哲「巧遇」、「同框」，引發黨內挺柯、反柯意見論戰。當時時代力量提名的5位台北市議員候選人中，有2位公開表態支持柯文哲、1位公開反對，其餘未表態。

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