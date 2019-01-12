3「全壘打」縣市立委選區重劃 考驗民進黨內部協調

2019-01-12 10:01

〔記者黃欣柏／台北報導〕中央選舉委員會昨發布第10屆立委選舉選區變更公告，其中民進黨在2016年立委選舉中揮出全壘打的台南市、高雄市與屏東縣均有席次變動及選區重劃，在去年底九合一大選失利之下，民進黨內部如何因應重劃，成了各界關注重點。

本次重劃最大「受害者」，莫過於選區被「大卸三塊」的民進黨立委管碧玲，其所屬的原高雄市第五選區（鼓山、鹽埕、旗津、三民西區），分別被併入同黨立委李昆澤、賴瑞隆及趙天麟的選區，不過在管碧玲日前明確表示將爭取不分區後，民進黨在高雄的布局變得相對單純。

管碧玲昨接受媒體採訪時重申，不會與同樣出身謝系的趙天麟競爭，以免重傷民進黨形象，未來除了會到地方展開感恩之旅，好好向基層說明狀況，也會主動向握有不分區提名權的新黨魁卓榮泰反映，希望能將受選區重劃影響的立委納入不分區名單。

同樣減少一席的屏東縣，情況則較為複雜，一名地方人士分析，變更後的第二選區，大部分與原第三選區重疊，下屆由原第三選區立委莊瑞雄出馬角逐的機會最大，但第一選區就得從2名現任立委鍾佳濱、蘇震清中決定提名人選。

對此，鍾佳濱表示：「屏東市劃在哪裡，我就去哪裡！」因較熟悉的屏東市被劃在第一選區，接下來將努力走訪該選區內較不熟悉的區域，「先把自己準備好」，暫時不會去想整合問題；蘇震清國會辦公室也回應，一定會爭取第一選區提名，不考慮接不分區或改爭取第二選區提名。

對於台南市增加1席，曾兩度投入立委初選的民進黨現任市議員林宜瑾日前表態將爭取提名，另傳出前民進黨副秘書長李俊毅也有參選意願。地方人士認為，由於本次選區重劃將現任立委王定宇所屬的第五選區切開，上屆拿下全國最高票、堪稱超級吸票機的王選擇在哪一選區競選連任，也會將牽動民進黨的布局與整體選情。

王定宇表示，目前他還沒確定要選哪一區，會先跟地方人士溝通後再決定。至於新增的一席看好誰出線？王定宇則強調，這不能從個別人選去談，只希望有意爭取提名的同志都能照黨的制度走，「這才是民進黨該有的樣子！」

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