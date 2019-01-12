文化部長換人大巨蛋有解？ 柯：誰當都沒差

2019-01-12 10:01

〔記者黃建豪／台北報導〕行政院內閣昨改組後，文化部長鄭麗君也在臉書宣布將「重回民間」，因文化部與台北市政府，就大巨蛋連通道議題有芥蒂，若文化部長換人，大巨蛋進展是否會有變化受到關注。但台北市長柯文哲表示，協調是由行政院政務委張景森在當召集人，所以誰當文化部長沒有差。

「蔡柯會」去年在北門會面期間，柯文哲就長年與遠雄集團喬不定的大巨蛋疏散問題，向中央提議，在大巨蛋園區與國父紀念館間設置一座穿越忠孝東路 的地下通廊，來達成疏散人潮效果，也提議盡開放台北機場，或將園區北側的菸廠路打通，可向東銜接至基隆路一段102巷，也可紓解大巨蛋將帶來的交通流量。

文化部則駁回，稱柯市府主張的大巨蛋連通道，涉及文資審議劃定範圍，建議柯文哲先向市府文化局了解，並尊重市府的文資審議會專業審議。讓柯文哲事後不滿稱，向中央表達需要協助什麼，結果文化部跳出來罵他們。

如今鄭麗君有意離去，是否讓大巨蛋連通道有解？柯文哲駁斥稱，當時總統蔡英文是帶著張景森去開會，並由張景森擔任協調召集人，所以誰當文化部長沒有差。柯也說，如果中央有人協調，然後文化部跟台北市政府去找一個解方，應該會比較容易。

至於曾是柯市府團隊的台北市前副市長林欽榮、都市發展局前局長林洲民，可能接任內政部推動的國家住宅及都市更新中心的職務一事。柯文哲祝福稱，也很好啊，那本來就是他們的專長。

另就台北農產運銷公司董事長，柯市府是否推派民進黨籍前台北市議員黃向羣接任？柯文哲仍未正面回應，僅稱，等新任農委會主委出來，他們就會透過正常程序，先去拜訪主委，雙方把名單拿出來，再確認，他還是會走正常程序。

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