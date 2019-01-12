2020蔡賴配？ 柯P私下也討論「看下去才知道」

2019-01-12 09:45

〔記者黃建豪／台北報導〕行政院前院長賴清德卸任後，去向備受矚目，外界關注2020年總統大選，總統蔡英文是否可能搭配賴清德。對此，台北市長柯文哲上午也坦言，他們私下也有討論會不會配，但看下去才會知道。

柯文哲今天上午8時半展開爬山行程，從政治大學飛龍步道啟程，將沿著台北市環山步道，預定中午抵達指南宮，事前受訪談論「2020蔡賴配」議題時，柯文哲也笑稱，他們其實私下也有討論會不會配，但沒人知道，這個是很有趣的事情。

至於蔡賴配機會高不高？柯文哲稱，不曉得，常常是看下去就知道，「我想未來4個月的政論節目，會有一半的時間在討論這個。」是否找賴清德見面？柯回應，有機會就可以碰面，但他並不曉得賴清德之後要去哪裡，沒聽到消息。

另就台北市未來如何與新任行政院長蘇貞昌合作。柯文哲說，平常心，自然就好，也沒有什麼不能合作的地方，（指賴清德與蘇貞昌）都差不多，和他都沒什麼過節，就公事公辦，大家就拿到檯面上來直接討論，應該也沒什麼大問題。

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