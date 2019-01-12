選舉放一邊！ 相揪來吃彰化ㄟ早頓爌肉飯

2019-01-12 09:37

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不分黨派，爌肉飯是彰化人共同語言！

國民黨彰化立委補選初選提名作業已經結束，落敗的鹿港醫師蔡明忠，因為選舉期間在官網貼上吃爌肉飯的照片，讓支持者用力按讚，因此，蔡明忠雖然輸了初選，決定揪團一早來吃爌肉飯，還邀請贏得初選的前副縣長柯呈枋，以及表態以無黨身分參選立委補選的鹿港房仲業者紀慶堂，一起來吃爌肉飯。

因此，今天一早，蔡明忠、柯呈枋與紀慶堂以及網路支持者，就共進爌肉飯早餐，不分顏色與政黨，都對「彰化人ㄟ早頓」爌肉飯，大口吃了起來。

尤其是在台灣面對非洲豬瘟的時刻，希望全民一起對抗，共同守護彰化人的爌肉飯，飯後步行到鹿港天后宮祈求國泰民安。

蔡明忠說，選舉也可以是一場君子之爭，希望透過不分黨派的「揪團早餐吃爌肉飯」活動，讓台灣的選舉文化更上一層樓。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/