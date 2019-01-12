習近平不能決定台灣未來！ 美議員挺台「事實獨立」

2019-01-12 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平本月2日發表對台言論，強推「一國兩制台灣方案」，並表示不放棄對台灣動武。對此，美國聯邦眾議員夏伯特（Steve Chabot）說，習近平的共產黨不能決定台灣的未來，況且台灣已經「事實獨立」。

夏伯特11日在《華盛頓觀察報》（Washington Examiner）發表文章，他表示，習近平強烈堅持台灣應依中國的條件回歸中國，但習的這番談話卻適得其反，不僅引來台灣總統蔡英文的強硬回應，也受到國民黨的譴責。夏伯特說，習近平應該拋開「兩岸同屬一中」，以及「台灣是中國一部分」的想法，不要傲慢的認為台灣會接受香港的受迫命運，成為在中國之後的「第二系統效應」。

文中指出，他作為眾議院外委會亞太小組委員會前主席、「台灣連線」（Taiwan Caucus）的原始發起人，他是台灣人民的老朋友，與習近平不同，「我尊重他們，也尊重事實」，其中一個事實就是台灣擁有一個自治、主權、獨立國家的標記，就是他長期以來說台灣是一個國家的原因，如果不是中國對國際社會的普遍霸凌，那麼其他所有國家都會把台灣視為正常的國家。

夏伯特認為，台灣「事實獨立」是中國國家尊嚴的一個「創傷」，但卻是中國自己造成的，中國愈來愈專制，使得統一變得愈來愈不可避免，尤其是在台灣鞏固民主的情況下，中國拒絕民主、人權和國際準則，讓台灣與中國的鴻溝越來越大，隨著中國逐漸走上這條軌道，和平統一的可能性就愈來愈難。

夏伯特說，在他們開始新的國會時，現在是美國接受這些基本事實的時候了，重新考慮對一個中國政策的支持，並更充分地接受他一直支持的「六項保證」，國會和川普政府也應該更有力地宣稱台灣當局是繁榮民主的合法代表，美國應該繼續鼓勵兩岸在沒有先決條件的情況下展開建設性對話，美國應該公開承諾，確保台灣前途的解決方案都必須是和平的，並且經過台灣人民的有效同意，「台灣的未來應該由其公民決定，而不是習近平和他的共產黨。」

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