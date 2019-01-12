大雨那夜發現蘇貞昌變了... 幕僚揭「酷吏」放手內幕

2019-01-12 08:01

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統昨宣布蘇貞昌接任閣揆，蘇貞昌致詞時以英國前首相邱吉爾自勉，希望能在內外都有強敵的情況下得到勝利，並會帶領團隊捲起袖子，回應民意、接上地氣。有貼近蘇貞昌的幕僚透露，過去蘇擔任行政院長，私下被形容是「酷吏」，這次蘇競選新北市長回到他身邊做事，發現現在的「蘇貞昌2.0」跟從前的蘇院長已是不同的人，幕僚直言，蘇貞昌已經放下過去，此時跟蔡英文總統有更多惺惺相惜。

蘇貞昌代表民進黨參選新北市長失利後，隨即展開4天走遍29區的車隊謝票，他在吉普車上彎腰鞠躬說「歹勢」的畫面感動不少民眾。

《東森新聞雲》引述熟悉蘇貞昌的人士說法，他透露，當時蔡英文把蘇貞昌請出來，蘇團隊很清楚，這一仗很難贏，但民進黨無人當領頭羊，因此蘇貞昌決定擔起來，好好幹一場，就是那麼簡單，敗選哪一晚，他們也決定用最高規格謝票，讓蘇貞昌最後一戰好好收場。

報導提到，親蘇人士透露，蘇貞昌過去經常對助理破口大罵，當過他幕僚的人，都很懼怕他，但這次回到蘇的身邊，卻整個不一樣，幕僚甚至飆出髒話「X！他簡直換了一個人...這根本不是蘇貞昌！」

親蘇人士還透露小故事，這次選舉時，蘇貞昌都會主動開口關心小秘書們，有一次大雨天跑行程，一名助理手機被雨淋壞了，蘇貞昌自掏腰包，私下囑咐辦公室主任幫助理買一支新的。

親蘇人士認為，蘇貞昌過去是政治明星、當過總統候選人，常常礙手礙腳放不開，不敢碰太大爭議的議題，現在蘇到了人生第三階段，已無所求，就是奉獻。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/