駁外派空降領高薪！口譯哥打破沉默：不會讓大家失望

2019-01-12 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮機要、「口譯哥」趙怡翔將被外派駐美代表處接任政治組長，這項人事安排卻被外界質疑空降、高薪。趙怡翔今天透過臉書澄清，他希望能帶來不一樣思維，透過新的作為，融合外交體制的專業培訓，讓台灣外交工作能做得更好，他會繼續努力，不會讓大家失望。

趙怡翔今天在臉書上表示，不希望讓個人事務，影響到政府團隊的運作，這幾天來看到有些媒體不實、沒有憑據的報導，讓他的老婆每天在充氣床上哭，他們不是殺人放火，但為何要被這樣對待。趙怡翔說，雖然不習慣將個人薪水、工作狀況和家庭關係被廣泛拿來討論，但這是一份領納稅人薪水的工作，且實在有過多不實的謠言，他儘量一一回復。

對於外界質疑他的資格，趙怡翔說，他從記者到加入民進黨，沒有家庭背景、任何財力，更沒有任何關係，他是一名熱愛台灣的年輕人，能到今天這份工作，為台灣的國際事務做出貢獻，是一個極大的榮幸，所以在大家評論他是否有資格擔任美處這份工作前，給他一個表現的機會，他不會讓大家失望。

至於薪資的質疑，趙怡翔指出，他是以相當於薦任9職等的一等諮議資格外派，並非媒體誤認的簡任11至12職等，薪資扣除美國醫療保險、汽車保險、房屋保險、所得稅，還有貼補當地房子租金，大概實領是15萬左右。趙怡翔說，但來到美國，在沒有美國信用評比申請銀行貸款的狀況下，只能用現金購買二手車輛跟家具，因此他們跟家人及親朋友好貸款72萬，一個月攤還6萬。

另外，有人說他年紀輕輕，接這份工作會造成文官跟政務官的對立。趙怡翔澄清，外交部是個團隊，這個團隊目標與所有台灣人民一樣，是為台灣塑造更友善的國際環境，這個工作不會因為來自什麼體系而有所差異。他希望外界不要因為他的年紀或政黨，就認為他是被酬庸或是不適任。

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