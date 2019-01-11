郭信良要設人民請願中心 邱莉莉質疑疊床架屋

2019-01-11 23:07

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市議長郭信良日前表示議會將增設人民請願中心，並於1月9日以議會之名發文要求市府對墊付款案均需按提案程序送議會審議。不過，市議員邱莉莉質疑，地方制度法原本就有人民請願的制度設計，各議員服務處也都具有接受請願的功能，為何還要疊床架屋設置人民請願中心。

對此，議會回應，請願中心是否能成立，還得看郭信良如何設置，至於墊付案改為均需送議會審議，這項提案是否符合法規還需再研究。

邱莉莉指出，議會在縣市合併前曾設置過人民請願中心，但功能不彰，更何況郭信良的人民請願中心做法已明顯影響議會議員們的權益；另外，邱也表示，議員谷暮．哈就2016年就提案，考量專案補助和捐助回饋金核定期程不一，若是中央各部會全額補助或國營事業捐助回饋經費，可由市府先行動支再彙案補辦預算，當時已經獲大會審查意見通過，沒想到郭卻要改變。

邱莉莉強調， 郭信良只是57名議員之一，無權凌駕其他議員權益，民進黨議員不會讓郭信良予取予求。

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