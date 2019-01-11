駁郭新政是「大善人」 羅淑蕾直播大呼「靠腰」

2019-01-11 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕羅淑蕾今（11）日開直播開罵郭新政「靠腰」，並從多個角度描述郭新政為人並非「誰摔死了李新」片中呈現的那樣，羅舉出許多案例，包括郭新政惡劣對待李新司機、刻意刁難沈家民，辱罵朋友家人等事件。

羅淑蕾提到，郭新政談到曾與李新和自己談判，但當時郭開口都不提錢的事情，她要在李新面前展現出自己是慈善家，讓李新覺得她是做公益的，因此都是羅開口提錢的事情，羅當時向郭表示，6000萬元的債權每月可收3分利息，為180萬元，加上其他費用每月共可收取500萬元，但郭新政當場直呼「差太多」，羅認為，郭當然覺得差太多，因為他與沈家民簽訂的合約書是共可收取2000多萬的利息。

羅提到，珠寶是沈家民向嚴嘉慧騙來的，郭新政緊咬貨主證明，但當時郭新政答應替沈家民贖回珠寶時，也沒向沈要貨主證明，羅淑蕾抨擊郭新政根本就是故意找碴，要把借貸時間拖過合約簽訂的2個月，就能把珠寶占為己有，羅淑蕾指出自己會說要負責，「就是要堵你（郭新政）的嘴啦」，讓郭盡快把珠寶拿出來。

羅淑蕾強調，嚴嘉慧沒有逃漏稅的問題，是因為整起事件嚴損失逾1億元，且珠寶是當舖典當借貸關係，本來就沒有所得問題，洗錢方面，羅指控郭新政將資金匯往海外，才最有洗錢嫌疑，郭甚至還要求嚴登報道歉賠償500萬元得逞，最後反過來說羅掛她電話不接洽此事，羅直言「靠腰，你錢都收到了，我當然不理你阿」。

踢爆郭新政私下為人 羅淑蕾狂搖頭

羅淑蕾說，李新的司機有次前往郭李2人的住處，要幫李新搬個人物品，但他當時忘記自己還穿著室內拖鞋，就把物品搬下樓放在車上，回到12樓要換鞋子時，被郭新政關在門外，郭最後把司機的鞋子從12樓住處往下丟，羅表示「這才是郭新政」。

羅淑蕾在直播中搖頭，郭新政珠寶案件中擔任關鍵角色的侯宗翰，從頭到尾完全就是被郭利用的工具人，侯宗翰原本想幫助郭新政，不料郭不斷擴大戰場，導致許多原本情義相挺的朋友都吃上官司，且侯宗翰指控郭新政得知自己不願繼續幫助她，還出言侮辱侯家人。

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