唯一支持詹秀齡！ 蘇貞昌澄清「抱小姐」謠言 讓網友笑翻了

2019-01-11 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德今天率內閣總辭，新閣揆由前行政院長蘇貞昌回鍋接任。蘇貞昌今晚則在臉書發文表示，一接閣揆就看到網路上有人在毀謗他，發假消息說他抱小姐，讓他搞笑要請網友幫忙向老婆詹秀齡澄清，還強調「唯一支持詹秀齡」！

蘇貞昌在臉書貼出一張擷圖指出，有網友在臉書貼出一張2名男子抱小姐的照片，還指名道姓稱其中一個光頭男子就是蘇貞昌本人，批他當街撩起女人的衣服是色狼，還罵他是人渣，這樣能勝任行政院長嗎？

對此，蘇貞昌表示，「我一選舉就有人毀謗我祖父，一決定接閣揆就說我抱小姐。雖然長相差得有點多，但大家可以幫我想想回家要怎麼跟太太交代嗎？」他也在臉書標記，「唯一支持詹秀齡」，笑稱這個假消息要請大家幫他向蘇太太澄清。

網友也在下方留言「不是禿頭都長一樣好嗎」，蘇貞昌則笑回「這真的不是我。也不是巨石強森，也不是一拳超人」；有人則說「頭髮的坪數不一樣啊」，蘇則幽默回應「我的不含公設」；有人認為圖片中的光頭男子應該比蘇貞昌年輕20歲，蘇也笑回第一次慶幸自己老。

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