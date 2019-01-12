不只擅用齊柏林遺作！白冰冰MV被爆到處拼接 遭網友酸爆

2019-01-12 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕資深藝人白冰冰免費代言高雄觀光大使，還自掏腰包50萬拍《來去高雄》MV，不過，MV不僅被抓包擅自使用已故導演齊柏林《飛閱高雄》畫面，白冰冰還被起底《來去高雄》擅自用了其他5部影片的畫面，且全未標明出處。對此，網友也狂轟MV「到處拼裝」、「把一些好東西放一起剪爛」。

日前白冰冰在個人YouTube頻道釋出最新高雄觀光代言片《來去高雄》，被網友發現未經原創作者授權，大量使用已故導演齊柏林《飛閱高雄》紀錄片畫面，原創電影公司對此也發表最新聲明，表示為了尊重已故導演齊柏林，「台灣阿布電影公司不希望任何人、用任何形式，擷取部分片段播出部分的影像，並且運用在其他的影片或以重製成其他影片」。

也有網友發現，MV中除了使用《飛閱高雄》的畫面，還出現亞運自由車銀牌得主黃亭茵為高雄拍的單車宣傳影片，包括「高雄港都追風篇」、「高雄古城遊風鳳山篇」、「高雄生態旗津、茄萣乘風篇」、「高雄文化薰風美濃篇」、「高雄bravo（韓國篇）」，《來去高雄》都未註明出處，只在空拍高雄畫面註明由「高雄市政府都發局提供」。

對此，網友相當不滿，《來去高雄》大量剪接、拼接其他影片畫面，紛紛留言狂酸「難怪代言不用錢」、「把一堆影片剪接，變成新的影片！」、「用來免費代言就是偷別人影片」、「免費的最貴」、「負面行銷成功」、「哈哈哈影片不給留言了」、「中國高雄不意外」、「難怪免費…都學大學生剪下貼上」、「結果有質感的都是別人的影片」、「把一些好東西放一起剪爛」。

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