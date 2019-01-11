捐給陳思宇2000元可吃千歲宴 柯P笑稱：很划得來喔

2019-01-11 21:56

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選倒數，「柯家軍」無黨籍參選人陳思宇今晚召開記者會，宣布募資網站今晚9點上線，台北市長柯文哲也來站台，談到贊助2000元，即能參與20日大稻埕千歲宴辦桌，笑稱「很划得來喔」、「很多人應該是來吃飯的」。

陳思宇今晚在寧夏夜市舉辦募資記者會，柯文哲現身站台，分享募資經驗，寧夏夜市觀光協會理事長林定國也出席，3人一起大啖寧夏千歲宴。

她說，「觀光」是她對這場選舉的定調，最重要的目的正是「思宇推觀光，一起賺起來」，希望把募來的政治獻金，化為對觀光夜市的支持，因此選在推展觀光有成的寧夏夜市召開記者會。

至於募款金額是否有設定上限，陳思宇並無正面回應，僅稱以小額募款為主，募款時間也所剩無幾；她說，是要藉由集資，讓大家知道選舉更應該公開、乾淨且透明，一切依法行事。

對於陳思宇募款兼推觀光，柯文哲笑說，「good idea，我看很多人是為了來吃飯，不是來捐錢」。

柯文哲在會中談到自己選舉的募資經驗，「覺得缺一點錢，後來絕食暫緩打完選舉」。柯P會後受訪時解釋，後來算一算不夠用，很多都省去，最後也沒買報紙、電視、廣播廣告，「最後兩週我從螢幕上消失，你沒發現嗎？」他說，「因為所有新聞都要買置入性行銷」，選前之夜他也幾乎在媒體上消聲匿跡。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/