陳良基回鍋教部 教團：科技部長轉任要人文與科技並重

2019-01-11 20:17

〔記者林曉雲／台北報導〕對於科技部長陳良基「回娘家」轉任教育部長，教育團體有建言也有期待，希望台大教授借調、高教出身的陳良基部長，能多了解國教，確保十二年國教新課綱如期上路，也呼籲科技部長轉任的陳良基要兼重人文和科技，且妥善處理少子化帶來的私校退場轉型問題。

全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱表示，人民肯定賴清德院長總辭，負起縣市長敗選政治責任，蘇內閣發佈新任教育部長由陳良基接任，家長希望教育部能多些教育、少點政治，教育部不要再出現一年換三個部長的離譜現象，調整腳步好好面對台灣的教育改革，辦好台灣教育！

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，希望陳良基部長能夠多了解一下國教，尤其是十二年國教，務必讓十二年國教穩穩上路並可以落實，因陳良基部長本身是科技人出身，也擔任過科技部長，但教育不能只偏科技，而必須人文與科技並重，特別許多人格的養成是從小就需培養，但陳部長一直以來都在高教體系，期待他可以很快了解國教，或是能完全授權給了解國教的次長。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，經過教育部政次、科技部長的歷練後，陳良基接掌教育部應該是可以掌握的好，而陳良基是台大副校長出身，專長「技轉」，對於如何提升教育的「競爭力」更有獨到的看法，然而，教育不僅是提升國家競爭力，也是促進階級流動的制度，更是提升人文素養的全人教育，希望新的部長能理解教育的價值是多元的，教育的成效不適合用量化來衡量，教育的核心在學校，學校的核心在教師，教師能專心於教學上，才是學生之福，教育部應持續減少行政業務、斷絕教師評鑑制度，維護教師專業尊嚴，才能有效提升教育品質。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，陳良基被稱為技轉王，本來就是總統蔡英文第一任教育部長屬意的人選，陳雖然比較了解高教，但一直都是國立大學教授，未必能了解私校問題，希望不要只專注在高教或國立大學，只延續前面數位教育部長推動的玉山計畫而已，應能更用心地處理私校退場轉型的問題。

國教行動聯盟理事長、台大教授王立昇表示，陳良基之前擔任過教育部政次，主掌高教，在歷練過科技部長之後，對科技發展以提升國家競爭力應有很多想法，國教部分則恐怕需要很好的團隊來規劃和面對問題，最重要任務是提高競爭力，特別是高教競爭力落後的問題，其次是要妥善處理少子化帶來私校退場的問題，而如何提振技職教育亦是重點，盼望不要有太多打高空的口號，而能推動很多務實的政策，使教育辦得更好。

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