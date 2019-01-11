顧全大局團結派系 林佳龍不計位置入閣

2019-01-11 20:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕府院高層懇託，前台中市長林佳龍今天下午透過個人臉書粉絲頁發表聲明，證實受準行政院長蘇貞昌徵詢，以「台灣優先」，將共同承擔並出任交通部長一職。

林佳龍自九合一大選落敗後，聲勢不減反增，也接續成為角逐民進黨主席、入府入閣的熱門討論人選，一舉一動皆引發關注。

知情人士指出，林佳龍敗選後從地方到府院黨都有人力勸加入中央，選項包含國安會秘書長到交通部長，主因是林佳龍有中央、地方執政及民意代表經驗，資歷比較完整，選後社會聲望持續爬升，入閣也較符合社會期待。蔡總統也因此多次邀請林佳龍會面。

據了解，徵詢林佳龍接掌交通部的可能性，早在前幾日各派系私下場合交換意見時就被提出討論，消息傳出後包含交通部內部及相關國營事業也有許多人主動向林佳龍勸進。因林佳龍有地方首長「接地氣」的特質，有助於交通部轄下的各個複雜單位、國營事業溝通合作，林佳龍的角色也讓部內意見有辦法直達天廳。

林佳龍原本決定婉拒，一是符合留在台中的規劃，也認為民進黨一定要有人留在基層。二是認為交通部資源豐沛，競爭激烈，各派系也有各自屬意人選，不必勉強。三是他也對敗選者入閣有所疑慮。

據指出，最後答應關鍵仍是10日晚間與蘇貞昌的面談，林佳龍考量黨內團結，須顧全大局，同時是正國會派系領導人的他入閣，表示正國會將不會從民進黨艱難時刻缺席，也不計個人身段及位置高低，黨內人士也解讀，蘇邁龍各派系此時入主接棒，會是九合一之後黨重新團結的機會。

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