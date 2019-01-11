「溫暖阿公」蘇貞昌回鍋 綠委讚：不斷進步的政治領袖

2019-01-11 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德今率內閣總辭，新閣揆則由前行政院長蘇貞昌回鍋接任，他在致詞時以已故英國前首相邱吉爾自勉，盼能在內外都有強敵的情況下得到勝利。對此，民進黨團書記長鄭運鵬表示，蘇貞昌是少數、也可能是絕無僅有，各界公認不斷升級進步的政治領袖。

「發表一點我對總統對於國政任務，及行政院布局的淺見。」鄭運鵬以此為題在臉書表示，蔡總統宣示接下來的三大工作「拼民生，護民主，守主權」，後兩項明顯是針對中國這幾年在各方面對台灣的內外攻勢所作的宣示，他相信總統這段時間的表現已經立場完整而清楚。

鄭運鵬說，拼民生就是蘇院長的工作，大家都相信，蘇院長過去的基礎，至少黨內可以安心，「黨主席、行政院長都到位了，就放手上工吧！」他也認為，蘇院長是少數，也可能是絕無僅有，讓各界公認不斷升級進步的政治領袖；從魄力老爸轉型成溫暖阿公，在公共政策上與時俱進，歷次選舉模式都讓後輩及對手看不到車尾燈，「他的衝衝衝，無庸置疑，也毫無怠速。」

對於新內閣團隊，鄭運鵬也向蘇貞昌喊話，政務官的選擇，要勇敢任用有民選背景、及大膽敢言的閣員，擺出「具有內閣制精神」的內閣，因為政策擬定及回應符合民意步調，真的很重要。

鄭運鵬也強調，對於國民黨酸言酸語，批評新內閣是「敗選者聯盟」，他則認為「在這個非常時期，執政黨要笑罵由人，過幾個月，拿出成績，民意支持，才是重點。」

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