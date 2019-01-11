高公局通過增設國道汐止南下匝道案 立委促新北市府盡速辦理

2019-01-11 20:28

〔記者俞肇福／新北報導〕國道一號汐止交流道壅塞問題，長年來造成居民困擾。為紓解當地交通，時代力量立法委員黃國昌數度針對「增設南下匝道案」進行會勘、協調、質詢，終於在今日於交通部高公局通過。立委黃國昌國會辦公室傍晚發出新聞稿，期許新北市政府儘速配合辦理，一起努力早日改善汐止交通問題。

新聞稿中指出，黃國昌2016年上任後，召集交通部、台北市及新北市政府共組「汐止交通改善平台」，協調推動各項交通改善方案，增設南下交流道就是其一。同年5月請立法院交通委員會委員舉辦汐止交通考察，為了協調方案辦了多次公聽會與協調會議，也請交通部高公局與運研所協助提出建議方案。

黃國昌指出，本案在2018年10月將可行性報告送至高公局，今天在高公局會議中，通過增設南下匝道案方案B，但仍要求新北市政府應就汐止的整體交通狀況進行規畫改善。

黃國昌表示，感謝各機關的共同努力，接下來就待新北市政府儘速回覆審查意見，以及對樟江大橋配合進行改建計畫後，高公局即可報請交通部同意，並開始後續的預算編列、規劃設計及施工。

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