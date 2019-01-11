林佳龍接任交通部長 黃國昌要他把「這個人」換掉

2019-01-11 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪去年10月發生意外，造成18人死亡，時代力量立委黃國昌持續追查此案，得知林佳龍即將接任交通部長，立刻在臉書發文請求林佳龍「立即撤換擺爛的臺鐵局局長張政源」。

黃國昌今（11）日先在臉書上貼出2張照片，1張是某編組自強號今年1月的「車輛交接表」，上面記錄著主風泵故障，不過連續數天司機員還是必須接車繼續開。另一張照片則是同一編組自強號1月10日（昨天）的儀表版，清楚顯示「主風泵故障」，不過當時（上午08:50）車輛仍正在使用中。

黃國昌對此表示，已經不知道該罵什麼髒話了，「這不是什麼小故障，這是『主風泵』壞掉！XXX台鐵忘了普悠瑪嗎？怎麼能夠草菅人命到這種程度！」他認為，這些事台鐵高層絕對知道，他也質疑，台鐵過去已早承諾絕不再犯，但高層現在不僅沒有解決問題，還透過下封口令來掩蓋問題。

黃國昌晚間6點45分再度於臉書指出，台鐵今天完全沒有任何回應，「現在是一個完全裝死擺爛的狀態嗎？」；由於晚間林佳龍點頭接下交通部長職位，黃國昌呼籲「林部長」走馬上任後，將現任台鐵局長張政源趕下台，並「將火車安全列為優先處理事項」。

黃國昌臉書全文

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