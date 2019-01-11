「蘇邁」被酸「敗選者聯盟」 綠委批：那朱立倫別選總統

2019-01-11 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德今天率內閣總辭，院長、副院長將由蘇貞昌、陳其邁接任，前台中市長林佳龍也同意出任新任交通部長，但3人卻被國民黨批評是「敗選者聯盟」，還酸稱「輸越多，官做越大」。對此，民進黨立委許智傑批評，若按照這個邏輯，前新北市長朱立倫也不應選2020總統了！

新任行政院院長、副院長由蘇貞昌、陳其邁接任，而林佳龍也同意出任交通部長，新內閣才剛上路，立法院國民黨團卻氣沖沖地開砲，立委賴士葆批評這讓台灣的民主之光丟臉丟到國際，曾銘宗還酸這個組合就是「敗選者聯盟」，國民黨文傳會代理主委唐德明更酸說，蘇貞昌可請前立委姚文智回鍋擔任行政院發言人，「畢竟敗選者聯盟不該三缺一」。

據《三立新聞網》報導，綠委許智傑說，選舉勝敗原因很多，不能因為選輸一次就抹煞一個人的能力，不然按照國民黨的邏輯，是否要請2016年總統大選慘敗300多萬票的朱立倫也別再總統，「認真做事有能力為國效力的人，大家都應該給予祝福。」

台灣聯合國協進會理事沈志霖也說，「朱立倫以前輸蔡英文幾百萬票？現在又要選總統，這是什麼？」他認為，蘇貞昌的行政經歷與努力，都經得起國人的檢驗，直言「成敗論英雄不是民主政治的精隨！」

台北市長柯文哲也認為，不能說人家一次失敗，就以後什麼事情都不能做，通常是要上任一陣子，才能去評估他的成效。

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