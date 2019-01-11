白冰冰高雄行銷影片惹議 呂秋遠：市府用最粗糙方式消費她

2019-01-11 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕律師呂秋遠經常在社群網路替民眾解惑、評論時政，臉書粉絲團至今累積了超過62萬5000名粉絲追蹤，今天他針對藝人白冰冰的高雄行銷再提出1043字精闢見解，有網友恍然大悟，「白冰冰被現任高雄市觀光局消費的凄慘無比，一種用完就丟的感覺」。

呂秋遠說，找白冰冰當代言人沒有什麼問題，但「代言方向」則有誤。原因在於創作概念非常「中華民國美學」、引用畫面未經著作權人同意，有侵權疑慮、行銷對象無法擴及亞洲或歐美觀光客。

白冰冰自小受虐、遭逢白曉燕案 仍堅毅向前

呂秋遠分析白冰冰成長背景，他指出，白冰冰從小在基隆長大，爸爸是肥料廠工人，卻生了10個孩子，她排名老四。媽媽想把她送人，沒送成以後，媽媽就是不愛她，把她打到17歲離家去康樂隊為止。呂秋遠說，白冰冰小時候功課不錯，但媽媽把錄取資格賣給別人，從小到大都試圖控制白冰冰的一切。

直到白冰冰在日本工作，愛上當時漫畫家梶原一騎，並生下女兒白曉燕。白冰冰以為自己找到了幸福，未料卻被家暴與黑道纏上，最後傷痕累累帶著白曉燕回到台灣。

接著全國矚目的白曉燕案件發生，痛失唯一的女兒。呂秋遠指出，白冰冰持續在傷痛、堅強、復健、工作、忘卻、記起、傷痛。

呂秋遠直言，白冰冰的確意識形態偏藍，支持馬英九、朱立倫。她堅決反對廢死，有時口不擇言，痛恨某些綠營的政治人物。他直言，這些是白冰冰的選擇，當然有人因此不喜歡白冰冰，但是白冰冰生命力的強韌，與遭受過的苦難，也非一般人能想像。

高雄市政府粗暴消費 抹去白冰冰堅毅女性特質

呂秋遠認為，高雄市政府的宣傳影片，完全隱沒了白冰冰的特質。他說，白冰冰是個堅毅的女性、是勇敢的母親。除去意識形態，完全擁有某些高雄人特質：本土、堅強、重生、力量。

呂秋遠抨擊，高雄市政府不想好好規劃代言人，只想用最簡單、最粗糙的方式消費她，甚至放任網友對白冰冰的攻擊。呂秋遠坦言，如果高雄市政府只想交差了事，想要不針對代言人特質發揮，就想吸引強國人來高雄光顧。那以韓國瑜所規劃的市政藍圖與愛情產業鏈來說，前日本AV女優蒼井空，肯定是強國人的最愛。

文章一出，引來網友熱議，有網友說，「白冰冰被現任高雄市觀光局消費的凄慘無比，一種用完就丟的感覺」、「我喜歡麗斯（律師）這樣溫暖的發言。」也有網友認為，「白曉燕案是悲劇，白冰冰也是眾多台灣社會事件受害者家屬之一；但老實說我不覺得台灣社會欠她什麼，要她把一堆恨意投射在謝長廷身上、然後遷怒綠營。」

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