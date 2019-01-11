蘇貞昌以邱吉爾自勉 學者提6點分析：起手式是好的！

2019-01-11 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德今率內閣總辭，新閣揆則由前行政院長蘇貞昌回鍋接任，他在致詞時以已故英國前首相邱吉爾自勉，盼能在內外都有強敵的情況下得到勝利。對此，台師大政研所教授范世平列出6點分析，表示蘇貞昌「他的起手式是好的」。

蘇貞昌今在致詞時以邱吉爾自勉，希望能在內外都有強敵的情況下得到勝利，也強調會努力帶著團隊捲起袖子回應民意、接上地氣，「雖然有下車有上車，但我們會堅持走得更順利，讓乘客更滿意。」

對此，范世平在臉書撰文提出6點分析，第一：前年他看過「最黑暗的時刻」，就是描寫邱吉爾。「1940年首相張伯倫下台，因他一直想與希特勒談和卻失敗，最後是主戰派的邱吉爾接任。蘇貞昌的形象也是能打戰的，包括勇於參選這次新北市市長。」

第二，邱吉爾當年65歲，屬高齡首相，而蘇貞昌也70歲了，也是老驥伏櫪；第三，邱吉爾脾氣急躁，勤於公務，「蘇貞昌也是『衝、衝、衝』，對下屬相當嚴格」；第四，邱吉爾一上台就面臨英軍在敦克爾克被德軍包圍的危機，他只有20天的決定時間，結果在10天內成功撤離34萬人，「蘇貞昌現在的危機還少嗎？雞蛋漲價、非洲豬瘟...」。

第五，邱吉爾領導英國人對抗納粹，國會的演講激勵人心，而蘇貞昌的口才便給，由（有）此能力。范世平強調，最後一點最重要，「就看蘇貞昌怎麼演了，可不要畫虎不成反類犬，但至少他的起手式是好的」。

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