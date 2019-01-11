「台諾是一家人」 諾魯總統用小英贈烏克麗麗彈唱情歌

來訪的諾魯共和國總統瓦卡11日與台灣媒體進行見面會，在會中以「烏克麗麗」伴奏，自彈自唱一首「You are my best friend」，象徵兩國邦誼。（記者廖振輝攝）

2019-01-11 17:54

〔記者彭琬馨／台北報導〕正在台灣進行國是訪問的諾魯總統瓦卡今下午與媒體茶敘，應媒體要求，瓦卡除談及台諾關係外，也以總統蔡英文此次贈送的烏克麗麗現場彈奏、高歌一曲，宏亮清脆的嗓音，驚豔全場。諾魯總統瓦卡表示，這雖然是一首情歌，但也可以反映諾魯與台灣友好的雙邊關係。瓦卡總統並說，諾魯是台灣忠誠的朋友，在他總統任內，會持續大力支持台灣。

諾魯總統瓦卡今下午在我國駐諾魯大使周進發陪同下與媒體進行茶敘。當談及中國領導人習近平近日拋出的「一國兩制」議題，諾魯是否會支持台灣對抗中國？瓦卡立刻表示，「我們絕對會大力支持台灣」，諾魯是台灣忠誠的朋友，因為諾魯相信台灣、對台灣有信心，台諾關係是互助合作的關係；他並強調，台諾關係現在「不只是朋友」、是家人，因為台諾間「已經是一家人」，所以諾魯會持續協助台灣。瓦卡總統要離場時，特別再次向媒體說明，強調他堅決反對「一國兩制」觀點。

針對中國在南太地區積極藉由金援各國基礎建設，以拓展中國在該區域的影響力，瓦卡表示，因諾魯是中華民國台灣的友邦，在去年APEC會議期間，並未與中國代表團會晤，中國是跟他們的友邦見面。瓦卡說，太平洋地區的地緣政治的確令人憂心，「特別是中國影響力越來越大」，他認為中國的政策是為了要設計來利誘這些太平洋國家，「諾魯絕對不會參與、也不贊同中國在太平洋地區的這些策略」，他認為中國這麼做是為了要主導太平洋地區的發展。

瓦卡表示，中華民國台灣是非常優秀的國際公民，推廣互助互利的國際方法，同時也推崇自由和平、民主人權等國際價值，諾魯知道有些人非常反對台灣的國際參與，希望能孤立台灣；瓦卡表示，台灣應該要能充分參與國際社會，一直以來也大力支持台灣，特別是在他總統任內，會持續大力支持台灣。

瓦卡並說，台諾間有許多既有的合作計畫，用來強化雙邊關係，諾魯有許多年輕學生到台灣念書，對於了解彼此的文化、強化雙邊關係都很有幫助。

來訪的諾魯共和國總統瓦卡11日與台灣媒體進行見面會，在會中以「烏克麗麗」伴奏，自彈自唱一首「You are my best friend」，象徵兩國邦誼。（記者廖振輝攝）

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