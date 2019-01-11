卓榮泰：316後進行民進黨內總統初選

2019-01-11 17:35

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨主席卓榮泰上任後今天首度與媒體進行茶敘，卓榮泰表示，他建議在3月16日立委補選後進行黨內的總統候選人初選，不過很多事前作業會先展開，5、6月處理立委初選，跟其他政黨合作不要拖太久。最近的立委補選則是保三（台北市、台南市、新北市），若能搶下台中、彰化2席的話，對民進黨會是一劑強心針。

卓榮泰上任民進黨主席後，今天下午首度與媒體進行茶敘。今天同時也是內閣總辭，剛卸任行政院秘書長的卓榮泰也感觸良多的說「趕不上總辭列車就離開了」。

台北市、台中市立委補選將在今年1月26日投票，新北、彰化、台南、金門立委補選，將在3月16日舉行。

被問立委補選目標，卓榮泰指出，希望能「保三搶三」，之前由民進黨拿下的台北市、台南市、新北市立委席次，希望能保住，而台中、彰化立委補選則是要力拼勝利，若能得勝，對民進黨來說是一劑強心針。

至於總統初選時程，卓榮泰說，過去慣例是3、4月，今年剛好3月16日立委補選結束，他建議應該在補選後進行總統黨內初選，很多作業會先展開；緊接在總統之後，5、6月左右處理立委初選。

而跟時代力量等其他政黨的競合關係，卓榮泰認為，各種合作都應該去嘗試，但要在國家總體目標一致的情況下去做，不強求合作結果。被問到是否可能用兩階段民調（民進黨內產出人選後，與其他政黨進行第二階段民調）方式，卓榮泰說，這也是一種模式，但不要拖太久，以免雙方努力太久，很多事情無法挽回。

在民進黨的不分區立委名單上，卓榮泰表示，希望社團出身的人可以作為橋樑，在黨的政策下做論述，而不是給黨壓力，內部討論很重要，要代表黨去說服別人，有這種能力的才是好的國會議員，是有戰鬥力的人選。

在黨部人事改組部分，卓榮泰指出，會先把現有的空缺的補實，下周常會前會比較清楚，其他等到1月27日立委補選後再決定。未來的黨秘書長，卓榮泰原本想要找比較年輕的人選，但現在希望不要跟他（年齡）差太多。至於黨的路線大辯論，卓榮泰說，應該會在立委補選之後、3月之後進行。

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