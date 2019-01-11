這藍委被爆表態挺同卻凍性平預算 網狂酸：這很KMT

曾表態挺同的國民黨立委許毓仁，與反對性平教育的國民黨立委曾銘宗，聯手提案凍結新年度《學生輔導及性別平等教育》預算2000餘萬，網友對此狂酸「這很KMT」。（圖擷取自臉書「台灣賦格 Taiwan Fugue」）

2019-01-11 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委許毓仁去年曾走上街頭支持性別平權運動，還開心與遊行民眾合照；不過近日許毓仁卻被人爆出在立院中和反對性平教育的國民黨立委曾銘宗，聯手提案凍結教育部新年度性平教育預算。也讓網友狂轟許毓仁「說一套，做一套」。

許毓仁除了走上街頭參與同志遊行，也時常在個人臉書分享兩性平權資訊，甚至曾嗆聲總統蔡英文，要蔡政府別再拖延閃躲，因政治算計讓同志再等2年；也因許毓仁表態，使得部分同運人士對國民黨「改觀」。

不過，日前許毓仁卻與反對性平教育的國民黨立委曾銘宗，聯手提案凍結新年度《學生輔導及性別平等教育》預算2000餘萬，而凍結預算的原因竟是「教育部放任反智言論散佈，造成民眾恐慌，危急性平教育正當性」。對此臉書粉絲團「台灣賦格 Taiwan Fugue」痛批，「就是因為希望性平教育更完善、阻止謠言散布，才需要增列預算。結果許毓仁卻出手，把相關預算凍結掉，不愧是國民黨立委，講一套、做一套」。

對此，網友也紛紛狂酸「他的階段性任務已完成（散佈騙票謠言），而且成效驚人（很多同志朋友都相信，且票投kmt）」、「這才是最真實的政治出櫃」、「幹嘛驚訝 KMT正常發揮」、「明知道他在騙還是一堆人被騙」、「為了政權先騙再說」、「轉彎黨」、「國民黨之日常，意外嗎」？

對此，許毓仁則喊冤表示「凍結不是反對，而是期許行政單位能夠更積極提出辦法」，在行政部門作出專案或書面報告後，預算自然能夠解凍，實際上並不會影響行政部門的公務運作；不過部分網友對此非常不認同，表示「你就是反對！」、「所以凍結國民黨所有資產也不算反對KMT？」

民進黨立法委員鄭運鵬今（11日）晚也在臉書發文表示，「立法院的好同事許毓仁委員，說不定還不瞭解凍結預算，在執政黨和在野黨有不同意義」。鄭運鵬指出，執政黨提出凍結，就表示要求行政部門「你給我拿出更積極作為」；而在野黨提出凍結，就是反對（理由寫得越委婉，表示越有問題），這才是正確的政治邏輯。鄭運鵬也表示，如果許毓仁當下真的挺性平教育，不要簽那個提案就好！

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