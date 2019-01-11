KMT不滿陸官校預算被凍 立委反批：死守黨國不分的校歌

2019-01-11 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍官校校歌歌詞有「黨旗飛舞」等內容，被立委質疑「黨國不分」、開民主倒車，並凍結333萬餘元預算。對此，立院國民黨團偕國民黨副主席郝龍斌今天開記者會砲轟這是軍校版的管中閔案，呼籲無條件解凍，不過時代力量立委林昶佐則痛批國民黨「為何要死守這種莫名其妙、黨國不分的校歌」？

民進黨立委劉世芳提案凍結今年校慶預算的陸軍教育訓練業務「業務費」333.7萬餘元，昨日在立院表決通過，對此，郝龍斌今日開記者會砲轟這是軍校版的管中閔案，呼籲無條件解凍；立院國民黨團書記長曾銘宗也批評，劉世芳為了特定政治利益強行操作議題，民進黨團全體委員還背書、通過提案，國民黨團要予以嚴厲譴責，要求民進黨團無條件解凍預算，並向陸軍官校校友及全民道歉。

對此，立委林昶佐今日不滿地在臉書發文，表示陸軍官校原本的名字是「中國國民黨陸軍軍官學校」，也就是黨校。林昶佐質疑，「這個黨國不分的黨校終究隨著台灣民主化、軍隊國家化的過程改革至今，但為什麼黨國不分的校歌卻不能改？」

林昶佐更指出，「何況作詞人陳祖康當時還是共產黨員，這句『黨旗飄揚』，他心裡到底想的是哪一黨，台灣的軍隊是要維護哪一黨的傳統？」最後也痛批國民黨，「為何要死守這種莫名其妙、黨國不分的校歌」？

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