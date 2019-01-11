「300萬我全捐了」水餃店老闆霸氣助陸官辦校慶

2019-01-11 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕昨天立院臨時會針對今年政府總預算進行討論，立委劉世芳提出限制陸軍官校部分預算，要求更改校歌，並在立院通過表決，陸官方面則希望維持原樣，有陸官校友建議藉由募捐等方式因應，對此，福田水餃店老闆得知，二話不說立刻表示，「不用募款了」、「我李杰全捐了」。

凍結陸軍官校預算，要求更改校歌一案昨天在立院表決通過，校友們隨即上網討論對應方式，有人建議用募捐的方式，讓陸官的校慶能照常舉行，或是乾脆將校慶取消、不舉辦，以節省開支。

對此，高雄市「福田水餃店」老闆李杰得知，在其臉書PO文表示，「如果法律體制上可以，這被凍結的三百萬我李杰全捐了，省得大家還要麻煩」，身為軍眷的李杰認為，為國家做點事是應當的，就算別的幫不上忙，「一顆熱血愛國的心跟幾疊銀子還是有的」，並附註「自己的國家自己救」，表達希望能為國家盡自己的一份心力的決心。

網友看了紛紛讚嘆，「哇賽！哥你也太霸氣了」、「有像李杰大大這麼支持國軍的人在真是太好了」、「這整個就是硬氣」、「同為軍眷。 佩服」、「這真是個漢子」、「敬禮」、「很感動」。

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