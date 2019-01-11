李鴻源祝福蘇貞昌 建議重新盤整前瞻計畫

2019-01-11 16:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於蘇貞昌重掌行政院，前內政部長李鴻源今天受訪時說，行政院3大巨頭都很有經驗，給予祝福，不過，他也說，目前最大困擾就是當初中央政府把前瞻計劃編出來，但現在地方大部份都是藍營在執政，前瞻計劃是否應該盤整，因為畢竟政府不是那麼有錢，建議趁內閣改組，大家心平氣和重新盤整前瞻計劃。

李鴻源受邀了解台中市政府對筏子溪的整治情形，面對媒體詢問對新內閣的看法，李鴻源笑著說，「這不是我今天來的目的」。

他說，新閣揆蘇貞昌曾經擔任過行政院長，也有在台北縣地方服務的經驗，副院長陳其邁長期在立法院當立委，對中央政務也滿熟悉，但3人中，他對秘書長李孟諺比較熟悉，因為李孟諺過去是台北縣水利局長，是一個滿優秀的水利工程師。

李鴻源說，政府現在最大的困擾是，當初中央政府把前瞻計劃編出來 ，但其實一大部份的執行是在地方政府。可是去年選舉以後，地方已藍綠變色，是否要依照期程繼續執行，需不需重新檢討？不應該做的工程大家做一個盤點，把錢省下來，畢竟政府不是那麼有錢。

李鴻源也對藍營的縣市首長提出一些建議，他說，雖然前瞻的錢都是中央的錢 ，「看起來不用白不用」，但地方要配合3成款項，未來蓋好，地方政府要負責維護，都是需要經費。

因此，他建議趁內閣重新改組，藍綠大家心平氣和、很專業的把前瞻計劃做一個真下盤整，真的不應該做的，就不要做了，大家不分藍綠，一起把台灣的事情做好，這個比較重要。

李鴻源也說，行政院新的3巨頭都很有經驗，他給予祝福，有需要在專業上協助，不分藍綠，他都很樂意協助新政府，把台灣的政務做好。

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