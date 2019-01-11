獨家》蘇貞昌主導組閣 將積極慰留鄭麗君

2019-01-11 16:04

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天正式宣布，將由前行政院長蘇貞昌擔任新任閣揆。據悉，蘇貞昌連日來已展開內閣人事的徵詢，他這次主導組閣，蔡英文總統充分授權並尊重，目前已初步敲定行政院副院長由前立委陳其邁接任、前台南市代理市長李孟諺接任行政院秘書長，至於表態將隨內閣總辭不留任的文化部長鄭麗君，蘇貞昌將積極挽留對方。

敲定陳其邁任副手、李孟諺任秘書長、黃致達任辦公室主任

另外，蘇貞昌向來倚重的政策幕僚黃致達將擔任蘇貞昌的行政院長辦公室主任，黃致達曾任賴清德的辦公室主任，去年辭職替蘇貞昌參選新北市長輔選，如今將回鍋擔任行政院長辦公室主任，而在現任行政院長賴清德今天提出內閣總辭後，新舊內閣將在下週一正式交接。

民調支持度頗高的文化部長鄭麗君今天表態不留任引發政壇震撼，鄭麗君今天在臉書說：「在此要向大家報告，去年底選舉後，我曾兩度向賴院長請辭；如今，我依然認為自己在文化部的階段性任務已完成，希望值此總辭之際，離開政府團隊，重新回到民間，以自己的方式持續為臺灣盡一份心力」。

不過，蘇貞昌方面認為鄭麗君的施政表現普遍獲國人肯定，加上個人形象佳，將會積極挽留對方，盼鄭麗君留任，替內閣再拼一次。

至於蘇貞昌昨天約詢前台中市長林佳龍出任新任交通部長的意願，林佳龍表示因要與家人商量，目前尚未正式回覆蘇貞昌，但傳他入閣機率不小。

在民進黨新任主席卓榮泰上任、賴揆提內閣總辭後，府院黨將展開人事大改組，據悉，總統府的人事，包括發言體系也將有所調整，內閣人事方面，由於距離明年總統大選只有約1年的時間，新閣必須強烈提振當前低迷的執政氣勢，因此蘇貞昌目前正快馬加鞭展開內閣人事布局，若無意外，下週一就會正式就任。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/