蘇貞昌臉書「身段軟，接地氣」 議員讚：柔軟度不錯！

2019-01-11 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德今（11日）率內閣總辭，新閣揆則由前行政院長蘇貞昌回鍋接任。蘇貞昌致詞時坦言這是個「艱鉅任務」，但表示會開始捲起袖子，接上地氣，讓團隊做出成績，隨後也把臉書主頁更新，強調政治人物最重要就是「身段軟，接地氣」。

蘇貞昌接任新閣揆，他在致詞時以已故英國前首相邱吉爾自勉，他希望能在內外都有強敵的情況下得到勝利。他也說，會努力帶著團隊接地氣、回應民意，雖然閣揆有下車、有上車，但他會堅持走得更順利，讓乘客更滿意，「希望團隊在蔡總統的領導下，能接續林全、賴清德做的努力，繼續前進。」

蘇貞昌上任後，臉書主頁也立刻更新成動畫主頁，只見他捲起袖子彎下腰，後方有著大大的「接地氣」三字，還通上電，科技感十足。他也在臉書表示，這個時代的政治人物，不但要「會做事」，更要「身段軟，接地氣」；請跟他捲起袖子，一起為台灣努力。

許多網友也留言相挺，「蘇院長心存善念，做對的事，加油，支持」、「院長組閣台灣看到新希望」、「水啊！終於可以看到衝衝衝！」，桃園市議員王浩宇也笑稱，大讚蘇院長「以這個年紀來說，柔軟度算不錯喔！」

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