反一國兩制收刺殺威脅？館長：國家、人民尊嚴擺第一位

2019-01-11 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友昨日在館長「陳之漢」臉書留言，預告要在今日「刺殺陳之漢本人」，警方對此不敢大意，一早就派員警前往館長的健身房門口加強巡視；而館長受訪時推測，可能是因為最近提到政治方面的議題，導致立場不同的人不爽，但他覺得「國家尊嚴跟人民尊嚴要擺在第一位」，才會出來替台灣發聲。

館長「陳之漢」昨晚在臉書PO出一張截圖，只見圖中一名ID為「milk sunny」的網友竟在館長的頻道下留言，表示「民國108年1月11日我將於館長林口健身房刺殺陳之漢本人，敬請期待」。對此，館長相當霸氣的反嗆「嗯！中來」，並表示「我怕阿，我怕來找我的人被我打死」，令網友笑翻。不過今日警方還是特別加派2名警員前往館長的健身房門口加強巡視，就怕有衝突發生。

館長今日受訪時，有媒體詢問「館長是不是在直播時講到敏感時事議題，才惹來恐嚇言論」，館長對此推測應該是自己談到政治方面的議題，「可能就是人家搞不懂我是哪一黨的，才會讓一些支持者不爽吧」。對於記者追問是哪些議題引起網友不滿？館長認為可能是因為日前談及反對中國統一的言論引來不滿。

館長表示，很多在做生意的藝人、網紅身在台灣這塊土地，卻因為怕影響生意、演藝發展，不敢為台灣發聲，自己也喜歡賺錢，其實有很多中國業者有興趣將他的品牌引渡過去，但是「國家尊嚴跟人民尊嚴要擺在第一位」，錢再賺就有了，「40年來人家天天要揍你打你，台灣人都不講話，只是為了賺他們的錢」，館長也感嘆，台灣沒有任何藝人、生意人敢出來講半個字，今天自己出來講，就有人威脅要刺殺他，真的很可笑。

館長最後表示，自己之前這麼挺國民黨，但國民黨到現在沒半個人跳出來反對中國的言論，還在提一中各表，「表你X，飛彈打過來還不是大家都要吃飛彈、吃子彈？」趁著今天這個機會，希望台灣人真的要認清這一點。

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