支持者勸進選總統 王金平：等因緣

2019-01-11 15:48

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長張麗善今天舉辦感恩餐會，席開111桌，前立法院長王金平到場祝賀，令外界猜測此舉是為王金平參選總統暖身，倒是王金平語帶玄機地說：「等待因緣，時間到了就會宣布」。

去年底9合1選舉國民黨大有斬獲，藍營總統提名競逐呈現白熱化，張麗善將綠軍執政14年的雲林再換回藍天，今天特別邀請20鄉鎮市地方政要共聚一堂，從鄉鎮市長到代表會、農會、水利會人員擠滿會場，熱鬧滾滾，也被外界解讀是張麗善替王金平參選總統舖路。

有意出馬爭取總統提名態勢底定的王金平，一到場就被媒體包圍，對於宣布參選仍三緘其口，張麗善等人陪同敬酒，席間許多支持者勸進頻頻高喊「總統好」，王金平心情大好，雖然沒有正式表態，滿臉笑意全場熱情寒暄問候。

王金平先恭喜包括張麗善等所有當選的各級民意代表，席間仍未鬆口表態參選總統，只表示還在「等因緣」，有支持者衝上台要他立即表態參選總統，王金平笑而未答，只是祝福大家。

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