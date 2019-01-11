準確預測習近平談話！ 蔡英文反將中國一軍內幕曝光

2019-01-11 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平日前在「《告台灣同胞書》40週年紀念會」對台發表重大談話，提及「和平統一」、「一國兩制」等主張。總統蔡英文當日下午隨即大動作回應，後續更透過一連串電子、社群媒體強硬表達立場，獲正面評價。有媒體指出，蔡政府早預測到習近平談話重點，才有辦法擬定正確對策，反將對方一軍。

根據《上報》報導，知情人士透露，去年12月我方便掌握訊息，習將在《告台灣同胞書》紀念會上提出「定義九二共識」、「民主協商」兩大主軸，陸委會主委陳明通也準確研判習發言內容，作為蔡英文回應基礎。

談話結束後，蔡政府一致認為，習將「九二共識」、「中國統一」和「一國兩制」三位一體化，「習五條」更是強加「一國兩制」在台灣身上，還試圖繞過台民主機制與民選政府，與國內個別黨派政治協商，侵犯台灣兩大核心利益。

報導指出，國安團體亦掌握國民黨在習談話後，會號召執政縣市首長共同表態支持九二共識，推動與中國交流，為兩岸政黨協商推動簽署「政治協議」做準備。

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