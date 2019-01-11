立委大里、太平選區調整 東湖、西湖里「回來團圓」

2019-01-11 15:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕中選會11日發布下屆立委選區變更公告，中市第2選區中的大里區東湖、西湖里回歸第7選區，恢復行政區的完整性，其餘6個選區不變。立委何欣純說，東西湖2里「回來團圓」，讓選區範圍單純化，選民找她服務更便捷。

大里與太平是過去台中縣人口最多的行政區，人口成長比率高，第7屆立委選區劃分時，大里、太平合併為一個選區；沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰合併為一選區，人口數還是不足，遂再劃入大里的東湖、西湖里。

中選會11日發布下屆立委選區變更公告，因選區形狀特殊，被批評是台版「傑利蠑螈（蠑螈，一種長得像蜥蜴的兩棲動物）」的中市第2選區，這次調整大里區東湖、西湖里回歸第7選區，第2、7選區各自行政區完整，中市其他6個選區範圍不變。

第7選區立委何欣純表示，以前將東湖、西湖里劃至海線選區，不但破壞了行政區的完整性，更造成地方民眾認知混亂，明明住在大里區，卻要找海線選區立委服務，十分不便，經她在行政院及立法院協調會議力爭，終讓東西湖2里「回來團圓」。

她又說，大里及太平區是共同生活圈，這些年來在此積極爭取設置中軟園區、74線增設上下匝道（草湖地區）、完成中興路雨水下水道等多項建設，大峰路防災公園也將在今年動工，將持續努力為這個大家庭打造宜居好所在。

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