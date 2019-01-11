台鐵列車主風泵故障仍繼續開 黃國昌轟：忘了普悠瑪？

2019-01-11 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪去年10月發生意外，造成18人死亡，而時代力量立委黃國昌一直在調查此案。黃今天更表示，台鐵自強號今年1月的「車輛交接表」寫著「主風泵故障」，但車輛還是繼續開，讓他痛批，「混帳台鐵，主風泵故障還繼續在發車！」

黃國昌今天在臉書貼出2張照片，一張是某編組自強號今年1月的「車輛交接表」，上面記錄著主風泵故障，不過連續數天司機員還是必須接車繼續開。另一張照片則是同一編組自強號1月10日（昨天）的儀表版，清楚顯示「主風泵故障」，不過當時（上午08:50）車輛仍正在使用中。

黃國昌直言，他已經不知道該罵什麼髒話了，「這不是什麼小故障，這是『主風泵』壞掉！XXX台鐵忘了普悠瑪嗎？怎麼能夠草菅人命到這種程度！」他認為這些事台鐵高層絕對知道，他也質疑，台鐵過去已早承諾絕不再犯，但高層現在不僅沒有解決問題，還透過下封口令來掩蓋問題。

黃國昌無奈表示，到底還要再幾次悲劇、還要再幾條人命，台鐵高層才會真的檢討改進？「拜託趕快真正改革、別再強迫司機硬開連主風泵都壞掉的故障車了。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/